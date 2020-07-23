Sivasspor'da 13. kez Kovid-19 testi yapıldı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, destek ekibi ile tesislerde görevli personele 13. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.
23.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:26
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, destek ekibi ile tesislerde görevli personele 13. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 13. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, 25 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Göztepe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, destek ekibimize ve tüm personelimize 13. kez Kovid-19 testi yaptı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA