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Sivasspor'da 12. testler de negatif çıktı

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 12. kez korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor'da 12. testler de negatif çıktı
17.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:54

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 12. kez korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçı öncesi; A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize ve tüm personelimize yapılan 12. KOVİD-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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