Sivasspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor!
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Sivasspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor!

Sivasspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu sezon Süper Lig'in ikinci devresinde çıkış yakalayan ve ligi 65 puanla 5. sırada bitiren DG Sivasspor, transferde hareketli günler yaşayacak.

Bu sezon Süper Lig'in ikinci devresinde çıkış yakalayan ve ligi 65 puanla 5. sırada bitiren DG Sivasspor, transferde hareketli günler yaşayacak. Kırmızı-beyazlı takımda 10 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek.

Alınan bilgiye göre hafta içi yönetim kurulu bir toplantı yaparak takımda kalması ve gitmesi gerekenleri belirleyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte yönetim kurulu toplantısının ardından kadro yapılanmasının kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.

Sivasspor'da Mayıs sonu itibariyle sözleşmesi bitecek futbolcular şunlar:

"Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Casimir Ninga, Isaac Cofie, Mamadou Samassa, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka"

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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