Sivasspor'da 1 kişiye daha korona virüs bulaştı!

DG Sivasspor kulübü, bir yardımcı antrenörün korona test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 12. hafta maçında bugün akşam sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme daha yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan korona virüs testleri neticesinde bir yardımcı antrenörün pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antalyaspor maçı öncesi görünen lüzum üzerine 1 yardımcı antrenörümüze yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Hocamızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı