Sivasspor'da 1'inci Etap Kampı Sona Erdi
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sivas'ta gerçekleştirdiği 1'inci etap kamp çalışmaları sona erdi.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sivas'ta gerçekleştirdiği 1'inci etap kamp çalışmaları sona erdi.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde 2 Temmuz'da Sivas'ta top başı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sivasspor'da 1'inci etap kamp çalışmaları tamamlandı. Bir haftalık kamp döneminde kulüp tesislerinde toplam 14 antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip dün akşam saatlerinde yaptığı son antrenmanla Sivas kampını tamamladı. Teknik direktör Tamer Tuna tarafından 2 gün izin verilen takım, 12 Temmuz'da Bolu'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Bolu'da 12-27 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını sürdürecek kırmızı-beyazlı ekip hazırlık maçları da yapacak.
Sivasspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesinin 03-04 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da düzenleyeceği futbol turnuvasına da katılacak.
- Sivas