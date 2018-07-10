Sivasspor'da 1'inci Etap Kampı Sona Erdi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sivas'ta gerçekleştirdiği 1'inci etap kamp çalışmaları sona erdi.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde 2 Temmuz'da Sivas'ta top başı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sivasspor'da 1'inci etap kamp çalışmaları tamamlandı. Bir haftalık kamp döneminde kulüp tesislerinde toplam 14 antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip dün akşam saatlerinde yaptığı son antrenmanla Sivas kampını tamamladı. Teknik direktör Tamer Tuna tarafından 2 gün izin verilen takım, 12 Temmuz'da Bolu'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Bolu'da 12-27 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını sürdürecek kırmızı-beyazlı ekip hazırlık maçları da yapacak.

Sivasspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesinin 03-04 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da düzenleyeceği futbol turnuvasına da katılacak.

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