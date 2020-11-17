Sivasspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı!
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Sivasspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı!

17.11.2020 11:14 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:20
Sivasspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı!

DG Sivasspor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son korona virüs testlerinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DG Sivasspor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son korona virüs testlerinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da, futbolculara ve personellere yapılan Covid-19 testlerinde, 1 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Görünen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Sivasspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde 2 futbolcunun korona testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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