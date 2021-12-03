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Sivasspor çift kale maç yaptı

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Sivasspor çift kale maç yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Alanya'ya gidecek.

Alanyaspor ile Sivasspor 4 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. - SİVAS

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