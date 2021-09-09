Sivasspor çift kale maç yaptı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdüSüper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.