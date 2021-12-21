Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı - Haberler Spor
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Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Rizespor yarın saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

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İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Haberleri

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