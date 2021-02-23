Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

23.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:55
Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı hafta maçında pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan ve rakibini 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı. Bir süredir sakatlığı bulunan Olarenwaju Kayode de antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 27'nci hafta maçında 27 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Kadir Topbaş Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Onur Akay Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli Meltem Miraloğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Mart İzmir Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 15:06:59. #1.16#
title