Sivasspor, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı
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Sivasspor, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı

Sivasspor, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, İngiltere merkezli Capital Sports Media ile sosyal mecralar üzerinden gerçekleştirilecek pazarlama faaliyetlerinin yönetimi kapsamında anlaşmaya vardı.

Demir Grup Sivasspor, İngiltere merkezli Capital Sports Media ile sosyal mecralar üzerinden gerçekleştirilecek pazarlama faaliyetlerinin yönetimi kapsamında anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, söz konusu medya şirketiyle yapılan iş birliğiyle tüm dünyada kabul gören yenilikçi bir gelir modeline adım atıldı.

Bu çerçevede, kırmızı-beyazlı kulübün sosyal mecralar üzerinden gerçekleştirilecek pazarlama faaliyetleri yönetilecek.

Bu iş birliğini Türkiye'de hayata geçiren ilk üç kulüpten birisi olan Sivasspor, sosyal medya içeriklerinin markalarla buluşturulması kapsamında önemli bir gelir elde edecek.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Capital Sports Media ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, hem kulübümüzün daha iyi bir konuma gelmesine katkıda bulunacak hem de yenilik odaklı geleceğimizin önemli bir yansıması olacak." ifadelerini kullandı.

Capital Sports Media Türkiye Genel Müdürü Mustafa Turgun ise dijital dünyanın birçok konuda alışkanlıkları değiştirdiğine dikkati çekti.

Pazarlama dünyasında da yeniliklerin bir bir hayata geçirildiğini vurgulayan Turgun, "Bugün Sivasspor Kulübü ile attığımız adımın, Anadolu kulüplerimiz özelinde önemli olduğunu düşünüyorum. Bu küresel iş modelinde yer almayı seçen Sivasspor'a teşekkür ediyor, kendileri adına da başarılara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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