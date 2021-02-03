Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
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Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

03.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:37

Süper Ligin 23. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımdan ve oyundan memnun olduğunu söyledi.

Süper Ligin 23. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımdan ve oyundan memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Çalımbay, takımın oynadığı oyunu ve mücadeleyi beğendiğini belirtti.

Bundan önce oynadıkları 2 deplasman maçında da iyi oynadıklarını belirten Çalımbay, "Hava şartlarına rağmen ilk maç, arkasından ikinci maçı oynadık. Orada şanssızlıklar yaşadık, 2 golümüz maalesef VAR'dan döndü. Hadi bir tanesi dönebilir de 2 gol olması gerekiyordu. Orada takımımız gerçekten iyi mücadele etti, güzel pozisyonlar yakaladı." dedi.

"Takımımdan memnunum"

Deplasmanın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması için Sivas'a geldiklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Fazla dinlenmeden bu maçı oynadık. Bugün iki devreli bir maç oynadık. İlk yarı istediğimiz çoğu şeyi yapamadık. Rakibimiz çok iyi şekilde bizi kapattı ve oynatmadı. Ama ikinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun hem taktik değişikliğiyle çok iyi oynadık. Pozisyonlara da girdik ancak bunu skora yansıtamadık. Uzun süredir her maç gol yiyorduk, galip de gelsek gol yiyorduk. Bugün gol yemedik, bu da güzel bir şey, iyi de defans yaptık. Özellikle ikinci yarı hem ofans hem defansta güzel şeyler yaptık. Takımımdan memnunum. Takımımızda yorgunluk, bıkkınlık olabilir. Ama bu hemen hemen bütün takımlarda var, bizimki farklı bir şey. Özellikle Avrupa kupaları maçları olsun, 2 günde bir maç oynuyorduk."

Gelecek hafta ligde MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Çalımbay, "Önümüzdeki haftayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ankaragücü, arkasından hemen kupa maçımızı oynadıktan sonra bir 10 günlük aramız var. Burada oyuncularımıza biraz izin vereceğiz. Ondan sonra tekrar maçlarımıza başlayacağız. Biz iyi olacağız, iyi bir şekilde de bu seneyi bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı

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