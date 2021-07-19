Sivasspor bu sezon yeni transferlerle üç kulvarda da iddialı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor bu sezon yeni transferlerle üç kulvarda da iddialı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Sivas'ta valiliğin organizasyonuyla düzenlenen bayramlaşma programına katılan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, transfer çalışmaları ve takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedeflerini değerlendirdi.

Sivas'ta valiliğin organizasyonuyla düzenlenen bayramlaşma programına katılan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, transfer çalışmaları ve takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedeflerini değerlendirdi.

Otyakmaz, Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sene büyük fedakarlıklar yaparak çok önemli transferler gerçekleştirdiklerini belirten Otyakmaz, "Bu sene her zamankinden biraz daha iddialıyız. Bana bunu söyleten şu anki takım kadromuz. Orta sahayı güçlendirecek yabancı bir transfer daha düşünüyoruz. Olmasa da çok büyük bir eksiklik değil ama arzu ettiğimiz oyuncuyla anlaşabilirsek kadro zenginliği açısından çok önemli. Transferi tamamladığımız zaman UEFA'da gruplara kalacağımız Sivasspor bizi bekliyor. Gelen oyuncular da hazır oyuncular. Dolayısıyla ilk maçta kadroda faydalanabileceğiz." diye konuştu.

Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin son 10 yılda 5 defa Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdiğine dikkati çekerek, "Her üç kulvarda da zorlamak istiyoruz. İlk hedefimiz UEFA'da gruplara kalmak. Ligi geçen sene 5. sırada bitirdiğimiz için kupaya da çok sonra katılacağız. Dolayısıyla kupada da iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Süper Lig'de de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu sezon hocamızın daha iyi bir kadroyla ilgi daha iyi bir yerde bitireceğini düşünüyorum. Sanırım taraftarlarımız da transferlerimizden memnundur. Bu sene onların da desteği ile zaferlere uzanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivasspor bu sezon yeni transferlerle üç kulvarda da iddialı
Sivasspor bu sezon yeni transferlerle üç kulvarda da iddialı
Sivasspor bu sezon yeni transferlerle üç kulvarda da iddialı
Sivasspor bu sezon yeni transferlerle üç kulvarda da iddialı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivasspor bu sezon yeni transferlerle üç kulvarda da iddialı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 21:44:53. #1.16#

title