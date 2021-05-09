Sivasspor bu istatistikle lider!

DG Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda yer alıyor.

DG Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda yer alıyor. Ligde 38 maçta 17 kez sahadan eşitlikle ayrılan Yiğidolar, bu alanda liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 14 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Sivasspor, 17 kez de rakipleriyle puanları paylaşarak adeta beraberliğe abone oldu. Yiğidolar, bu sezon Denizlispor, Yeni Malatya ve Galatasaray ile 2-2, Hatayspor, Karagümrük, Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Hatayspor ve Denizlispor ile 1-1, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir'le de golsüz berabere kaldı.

2. sırada Antalya var

Ligin en çok beraberlik alan takımı Sivasspor'u, 16 eşitlikle Antalyaspor takip etti. Antalya temsilcisi de 39 müsabakada 9 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak, 43 puanla 16. sırada bulunuyor.

59 puanla 6. sırada

Sivasspor, 40 haftası geride kalan ligde 14 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 17 beraberlikle 59 puan toplayıp, 6. sırada yer aldı. 50 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde de 41 gol gördü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı