Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'tan kanat oyuncusu Tyler Boyd'u transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'tan kanat oyuncusu Tyler Boyd'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Tyler Boyd, İstanbul'da Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Elahattin Akyüz'ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı.

Sivas'a yarın gelmesi beklenen ABD'li futbolcunun, takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer