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Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı

SİVAS - Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, antrenmanın ardından havayoluyla İstanbul'a gidecek.

Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Haberleri
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