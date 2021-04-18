Sivasspor'da Beşiktaş maçı mesaisi sürüyor
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra geniş alanda çoklu pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarım sahada çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde