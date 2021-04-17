Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
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Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

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 Demir Grup Sivasspor, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 35'inci hafta maçında dün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan ve rakibini 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ara vermeden salı günü Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Gençlerbirliği maçında 90 dakika forma giyen sporcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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