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Sivasspor Beşiktaş maçının biletleri satışta

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor Beşiktaş maçının biletleri satışta

DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş arasında 26 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 100 TL

Maraton Tribün: 60 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 30 TL - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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