Sivasspor Beşiktaş maçında ışıklar söndü, maç durdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor Beşiktaş maçında ışıklar söndü, maç durdu

Sivasspor Beşiktaş maçında ışıklar söndü, maç durdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının 77. dakikasında, Beşiktaş kalesinin arkasında bulunan ışıklandırma sistemi arıza yaptı.

Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının 77. dakikasında, Beşiktaş kalesinin arkasında bulunan ışıklandırma sistemi arıza yaptı. Takım kaptanlarının 'Bu şekilde oynarız' demesinin ardından mücadele tekrar başladı.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmasının 77. dakikasında stadyumda bulunan ışıklandırma sisteminde arıza meydana geldi. Beşiktaş'ın koruduğu kalenin hemen arkasında yer alan ışıkların sönmesinin ardından Hakem Fırat Aydınus karşılaşmayı durdurdu. Bir müddet bekleyen Aydınus, takım kaptanları ve kalecileri yanına çağırarak mevcut ışıkla oynamak isteyip istemediklerini sordu. Futbolcuların onay vermesinin ardından müsabaka 81. dakikada kaldığı yerden yeniden başladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ligin lideri Beşiktaş, 12 maçtır kaybetmeyen Sivas'tan üç puan almak istiyor! Canlı anlatım
Ligin lideri Beşiktaş, 12 maçtır kaybetmeyen Sivas'tan üç puan almak istiyor! Canlı anlatım
Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır
Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır
Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti
Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Merve Dizdar Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Muslera Mesut Özil Arda Turan Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivasspor Beşiktaş maçında ışıklar söndü, maç durdu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 20:55:00. #1.15#

title