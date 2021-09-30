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Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 8. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise tam saha çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Haberleri
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