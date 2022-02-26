Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. hafta maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. hafta maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz ise fizyoterapist eşliğinde takından ayrı olarak çalıştı. Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title