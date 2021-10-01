Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 8'inci hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.