Sivasspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

12.08.2019 03:48

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr adresinden, Passo Mobil APP ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde satılacak.

Açıklamada, maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden veya Passolig mobil uygulama üzerinden bu işlemi yapmaları istendi.

Bilet fiyatları 1. kategori (VIP) 65, 2. kategori (Maraton) 49 ve 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 32,5 lira olarak belirlendi.

Misafir tribünü biletleri satışı ise 15 Ağustos'da başlayacak.

Açıklamada, Demir Grup Sivasspor'un 2019-2020 sezonunda Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin genel satışının devam ettiği anımsatıldı.

Kaynak: AA