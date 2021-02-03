Sivasspor - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
03.02.2021 06:50 | Son Güncelleme: 03.02.2021 06:53
Süper Lig'de Sivasspor'un ev sahipliği yapacağı Sivasspor - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
Spor Toto Süper LigMaçı Sivasspor - BB Erzurumspor maçı karşılaşması olacak. Taraftarların heyecanla beklediği 'Sivasspor - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?' sorusu merak konusu.
SİVASSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig Sivasspor - BB Erzurumspor maçı Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşecek. Sivasspor - BB Erzurumspor maçı, Kablo TV 232, Bein Sports 1 Digiturk 77 ve web üzerinden izlenebilecek.
SİVASSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
Süper Lig 18. hafta maçı Sivasspor - BB Erzurumspor maçı karşılaşması 3 Şubat Çarşamba (bugün) saat 13:30'de başlayacak