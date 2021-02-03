Sivasspor - BB Erzurumspor canlı takip! DG Sivasspor maçı kaç kaç? BB Erzurumspor maçı kaç kaç?
03.02.2021 14:28 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:33
Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sivasspor - BB Erzurumspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Sivasspor - BB Erzurumspor kaç kaç? Sivasspor - BB Erzurumspor maçı canlı takip!
Süper Lig'de büyük önem taşıyan maçta Sivasspor - BB Erzurumspor maçı ile karşı karşıya geliyor. Peki, DG Sivasspor maçı kaç kaç?BB Erzurumspor maçı kaç kaç? Sivasspor - BB Erzurumspor canlı takip!
SİVASSPOR - BB ERZURUMSPOR CANLI TAKİP!
Sivasspor - BB Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig maçı 13:30'da başladı
Sivasspor - BB Erzurumspor ilk yarısı: 0-0 sona erdi.
Sivasspor - BB Erzurumspor ikinci yarısı: 0-0 devam ediyor.