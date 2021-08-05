Sivasspor, Batum'a ulaştı
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Sivasspor, Batum'a ulaştı

Sivasspor, Batum'a ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, Batum'a ulaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, Batum'a ulaştı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki ilk sınavı için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla 45 dakikalık uçuşun ardından Batum Havalimanı'na iniş yaptı.

Batum'da kamp yapacağı otele yerleşen Yiğidolar, saat 18.00'de maçın oynanacağı Batumi Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Dinamo Batumi ile Sivasspor yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan hakem Irfan Peljto görev yapacak.

Kafilede ayrıca As Başkanlar Faruk Taşseten, Mehmet Akif Bağce, Mehmet Ali Topal ile Mehmet Boyraz da yer aldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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