Sivasspor kafilesi Batum'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Batum'a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Batum'a geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalandıktan 45 dakika sonra Batum Havalimanı'na iniş yaptı.

Batum'da otele yerleşen futbolcular, saat 18.00'de maçın oynanacağı Batum Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Dinamo Batum ile Demir Grup Sivasspor, yarın TSİ 19.00'da karşılaşacak. Mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde