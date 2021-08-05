Sivasspor, Batum'a uçtu

DG Sivasspor, yarın deplasmanda Dinamo Batumi ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı için Batum'a gitti.

DG Sivasspor, yarın deplasmanda Dinamo Batumi ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı için Batum'a gitti.

Kırmızı - beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla Batum'a hareket etti. Kafileye Sivasspor yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kırmızı - beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Olarenwaju Kayode, bugün TSİ 17.30'da karşılaşmanın oynanacağı Batumi Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivasspor, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 18.00'da bu statta gerçekleştirecek.

Yarın oynanacak olan maç Sivasspor ve Türkiye için büyük önem arz ediyor. Kırmızı - beyazlılar yarın rakibini yendiği durumda tur atlamak için avantajlı duruma geçecek ve ülke puanına da büyük katkı sağlayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı