Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan "yenilmezler" paylaşımı

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, takımla çektirdiği toplu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak "yenilmezler" notunu ekledi.

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, takımla çektirdiği toplu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak "yenilmezler" notunu ekledi.

Yarın sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Sivasspor, bugün yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı camia bu maça odaklanmış durumda. Takımın antrenmanını takip eden kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay ile de maç öncesi bir görüşme yaptı.

İdman sonrası takımla beraber toplu fotoğraf çektiren kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Otyakmaz, paylaşıma "Yenilmezler. Son antrenman" notunu ekledi.

Paylaşım kısa sürece yüzlerce etkileşim aldı.

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı