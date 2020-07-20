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Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Rıza hocamız devam edecek"

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un ligin 33'üncü haftasında kendi sahasında oynadığı ve 2-0 galip ayrıldığı Gençlerbirliği maçının ardından başkan Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz:
20.07.2020 01:21 | Son Güncelleme: 20.07.2020 03:59

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un ligin 33'üncü haftasında kendi sahasında oynadığı ve 2-0 galip ayrıldığı Gençlerbirliği maçının ardından başkan Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak Başakşehir'in şampiyonluğunu tebrik eden Otyakmaz, "Hayırlı olsun. Başakşehir'i kutluyorum. Göksel başkanı tebrik ediyoruz. Bir takım gerçekten boşuna şampiyon olmuyor. Erdal bey bana son 4 yılın puan tablosunu gösterdi. Başakşehir yine lider. 4 yıldır azimli bir şekilde şampiyonluğu kovalıyorlardı. Geçen yıl da çok yaklaşmışlardı. Bu sene nasip oldu. Başta Göksel başkan ve bütün camiasını tebrik ediyorum. Türk futbolu için yeni bir dönem oldu. 6'ncı şampiyon olan takım da geldi. Gönül isterdi ki tabii ki şampiyon biz olalım. İlk yarıyı lider bitirmiştik ama maalesef olmadı. Ama yine Başakşehir'i örnek gösterirsem son 4 yılda göstermiş oldukları başarıyı biz de gösterirsek, biz de üst sıralara oynayan takım olarak gelecekte şampiyonluğu kucaklamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA İÇİN İYİ BİR TAKIM OLUŞTURACAĞIZ"

Gelecek sezon Avrupa'da Türkiye'yi iyi temsil etmek için güçlü bir kadro kuracaklarını belirten Otyakmaz, "Keşke ilk yarı bizi lider yapan takımımızı çok fazla bozmasak. Bu takımın üzerine fazla transferler yapmayalım diye düşünmüştüm. Kısmen düşündüğümüz gibi oldu ama bazı önemli maçlarda da çok şey umduğumuz ve bizi ilk yarı liderliğe taşıyan arkadaşlarımızdan da gerekli performansı göremedik. Biraz daha onları sıkıştıracak transferler yapmış olsaydık, daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yeni çıkan yabancı oyuncu kuralına göre yeni takımımızı oluşturacağız. Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek için iyi bir takım oluşturmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

"RIZA HOCAMIZ SİVAS'TA DEVAM EDECEK"

Rıza Çalımbay'ın gelecek sezon da takımın başında olacağını belirten Otyakmaz, "Rıza Hoca ile de görüşüyoruz. Transfer çalışmalarımız da yavaş yavaş sürüyor. Son maçtan sonra artık tamamıyla bu işe odaklanacağız. Yine geçen seneki gibi İstanbul'daki bir ofisimizi transfer merkezi olarak hazırlayacağız. Rıza hoca ile de tabii ki devam edeceğiz. Görüşme devam ediyor. Olağanüstü şeyler olmadığı sürece Rıza hocamız Sivas'ta devam edecek. Rıza hocanın bizi bırakıp gideceğini zannetmiyorum" dedi

Kaynak: Hürriyet

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