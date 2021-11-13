SPOR Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-Beyazlılar, yarın Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan futbolcular, çabukluk çalışmasıyla idmana devam etti. Son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yapıldı. Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı. Sakatlığı geçen Jorge Felix ise antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Demir Grup Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.