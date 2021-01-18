Sivasspor, Barış Yardımcı ile yollarını ayırdı
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Sivasspor, Barış Yardımcı ile yollarını ayırdı

18.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:32
Sivasspor, Barış Yardımcı ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un defans oyuncusu Barış Yardımcı'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un defans oyuncusu Barış Yardımcı'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Barış Yardımcı arasındaki 02.09.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Barış'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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