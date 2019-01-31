Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı

Sivasspor, bonservisi Stoke City'de olan Bojan Krkic ile anlaşmaya vardı. Krkic'i bugün İstanbul'a getirecek olan Sivasspor, İspanyol futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, transferde büyük bir bombayı patlatıyor. Robinho'yu Medipol Başakşehir'e satan Sivasspor, Bojan Krkic'i transfer ediyor.

1,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Kırmızı-beyazlı kulüp İspanyol golcü Bojan Krkic ile transfer konusunda anlaşmaya vardı.

Krkic'i Perşembe günü İstanbul'a getirecek olan Sivasspor, İspanyol futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bojan Krkic, bu sezon Stoke City ile Championship'te 13 maçta 1 gole imza atmıştı.

Bojan Krkic
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