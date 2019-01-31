Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı
Sivasspor, bonservisi Stoke City'de olan Bojan Krkic ile anlaşmaya vardı. Krkic'i bugün İstanbul'a getirecek olan Sivasspor, İspanyol futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, transferde büyük bir bombayı patlatıyor. Robinho'yu Medipol Başakşehir'e satan Sivasspor, Bojan Krkic'i transfer ediyor.
1,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Kırmızı-beyazlı kulüp İspanyol golcü Bojan Krkic ile transfer konusunda anlaşmaya vardı.
Krkic'i Perşembe günü İstanbul'a getirecek olan Sivasspor, İspanyol futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Bojan Krkic, bu sezon Stoke City ile Championship'te 13 maçta 1 gole imza atmıştı.
YORUMLAR (6)
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Istanbul u sivas diye tanitip kamera sakasi yapmasinlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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düşmanlar çatlasın helal olsun sivasaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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isatanbulu gezdirip dolaştıracaklar imzalar atılınca sivasa uçacaklar :DCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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yanlış transfer roberto carlos, cicinho, robinho hep real madridtendi krkic barcelonadan uymaz sivasaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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buralara kadar düştüğüne göre barcelona yıldızı hikayesi zaten bitmiş.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır