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Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Bandırmaspor Tesisleri'nde şiddetli yağmur ve rüzgar altında basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bandırmaspor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Bandırmaspor, Sivasspor, Spor, Haber

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