Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, çarşamba günü Bandırmaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, çarşamba günü Bandırmaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Gaziantep FK maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından Bandırma'ya gidecek. - SİVAS

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Kupası, Bandırmaspor, Sivasspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title