Sivasspor, Avrupa'ya veda etti
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Sivasspor, Avrupa'ya veda etti

Sivasspor, Avrupa'ya veda etti
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor

STAT: ParkenHAKEMLER: Lawrence Visser (xx), Rien Vanyzere (xx), Thibaud Nijssen (xx)KOPENHAG: Grabara (xxx)- Diks (xxx), Khochalova (xxx), Bailesen (xxx), Kristiansen (xxx), Stage (xxx) (Dk.80 Ankersen(?), Zeca (xx), Pep Biel (xxx) (Dk. 70 Hojlund (xx), Falk (xx) (Dk.55 Lerager xxx), Wind (xxx) (Dk.

STAT: Parken

HAKEMLER: Lawrence Visser (xx), Rien Vanyzere (xx), Thibaud Nijssen (xx)

KOPENHAG: Grabara (xxx)- Diks (xxx), Khochalova (xxx), Bailesen (xxx), Kristiansen (xxx), Stage (xxx) (Dk.80 Ankersen(?), Zeca (xx), Pep Biel (xxx) (Dk. 70 Hojlund (xx), Falk (xx) (Dk.55 Lerager xxx), Wind (xxx) (Dk. 70 Wilczek xx), Daramy (xxxx) (Dk. 80 Singh(?)SİVASSPOR: Ali Şaşal (x)- Ahmet (xx), Koray (x) (Dk.64 Özkan xx), Uğur (xx), Ziya (x), Kayode (x) (Dk.70 Felix x), Hakan (x), Cofie x (Dk.65 Azubuike xx), Fayçal Fajr (x), Gradel (x) (Dk.55 Yatabare x), James (x) (Dk.55 Sefa x)GOLLER: Dk.24 Stage, Dk.39 Daramy, Dk.57 Lerager, Dk.62 Pep Biel,Dk.76 Hojlund (Kopenhag)SARI KARTLAR: Lerager (Kopenhag) - Koray, Ziya, Ahmet (Sivasspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olan Sivasspor, rakibine 5-0 mağlup oldu. Sivas'taki ilk maçı da 2-1 kaybeden Sivasspor, Avrupa kupalarına veda etti. 

5'inci dakikada Hakan'ın ceza alanında kafayla indirdiği topa Kayode vuruşunu yaptı, kaleci Grabara yerden gelen topu kontrol etti. 9'uncu dakikada solan Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda Kayode kafayla arkaya aşırdı, kalecinin uzaklaştırmak istediği topa Hakan vurmak istedi, üstten dışarı gitti. 20'nci dakikada Kopenhag atağında Daramy'nin soldan pasında sağ çaprazda buluşan Diks'in sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.24'üncü dakikada Kopenhag sol kanattan serbest vuruş kazandı. Peb Biel'in ortasında Stage yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 39'uncu dakikada Kopenhag atağında orta alanda Wind'in pasında sol kanattan ceza alanına hareketlenen Daramy, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı vuruşlara, topu köşeden filelerle buluşturdu: 2-040'ıncı dakikada ceza alanının sağ çaprazından Hakan'ın şutunu kaleci çeldi, dönen topu James tamamlayamadı. 57'nci dakikada sağ kanattan presle kapılan top sonrasında Wind'in pasında ceza alanında topla buluşan Lerager'in plase vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 3-062'nci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Daramy, Stage'yi gördü, o uygun durumdaki Pep Biel'e bıraktı. Biel'in yeren vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0 71'inci dakikada soldan Ziya'nın pasında Fajr yerden vurdu, top yandan auta gitti.76'ncı dakikada geriden Bailesen'in uzun pasında hareketlenen Hojlund, Uğur Çiftçi'den topu kurtardıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 5-0.

Karşılaşma ev sahibi Kopenhag'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Sivas
Sivasspor, Avrupa'ya veda etti
Sivasspor, Avrupa'ya veda etti
Sivasspor, Avrupa'ya veda etti
Sivasspor, Avrupa'ya veda etti
Sivasspor, Avrupa'ya veda etti
Sivasspor, Avrupa'ya veda etti
Sivasspor, Avrupa'ya veda etti
Sivasspor, Avrupa'ya veda etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 5-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 5-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, turnuvaya veda etti.
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