Sivasspor, Avrupa'nın en iyi takımları arasına girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor, Avrupa'nın en iyi takımları arasına girdi

Sivasspor, Avrupa'nın en iyi takımları arasına girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ligde 16 maçtır yenilmeyen DG Sivasspor, Inter'in ardından Avrupa'da en iyi seri yakalayan takım oldu.

Ligde 16 maçtır yenilmeyen DG Sivasspor, Inter'in ardından Avrupa'da en iyi seri yakalayan takım oldu.

Süper Lig'de 16 maçtır mağlubiyet göremeyen Yiğidolar, Avrupa'nın da en iyi ikinci serisini yakaladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın tek rakibi Inter oldu. 39. haftada deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek puanını 58'e çıkartan ve 5.'lik iddiasını sürdüren Sivasspor, yenilmezlik serisini de 16 maça yükseltti. Bu süreçte 9 galibiyet ve 7 beraberlik olan Yiğidolar, Avrupa'nın da en uzun yenilmezlik serilerinden birini yakaladı.

Dünya devlerini geçti!

Sivasspor, büyük ligler ve Süper Lig'de yer alan 119 takım arasında ikinci sıraya yerleşti. Inter'in gerisinde kalan kırmızı-beyazlı takım, dünya devleri Lılle, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Barcelona ve Bayern München'i geride bıraktı.

Beşiktaş, Sivasspor'u takip ediyor

Listede yer alan diğer Türk takımlarından diğeri ise Beşiktaş oldu. 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, listede üçüncü sırada yer alarak Sivasspor'u takip etti. - SİVAS

Sivasspor, Avrupa'nın en iyi takımları arasına girdi
Sivasspor, Avrupa'nın en iyi takımları arasına girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti
Süper Lig'de Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti
Boupendza: Lemina bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi
Boupendza: Lemina bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi
Rosier'in takım arkadaşlarına yaptığı su şakası pahalıya mal oldu
Rosier'in takım arkadaşlarına yaptığı su şakası pahalıya mal oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Burak Yılmaz Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivasspor, Avrupa'nın en iyi takımları arasına girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:29:19. #1.14#

title