Sivasspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, haftalar sonra güzel bir oyunla pozisyon vermeden kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Otyakmaz, maç sonu stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, haftalar sonra kazandıklarını anımsatarak, "Hatay gibi önemli bir takıma karşı galip gelmek ayrıca sevindirici. Oynanan futbol, pozisyon vermemiş olmamız ve tekrar takımımızın eski kimliğine bürünmüş olması bizim için çok sevindirici. Umarım bundan sonra da bu moralle taraftarımızın yüzünü güldürmeye devam ederler." diye konuştu.

Maçta 3 gol atan Yatabare hakkında da konuşan Otyakmaz, "Yatabare'yi de tebrik ediyorum. O da bayadır gol yollarında etkisiz kalıyordu. Bugün o da iyi oynadı ve hatrick yaptı, tebrik ediyorum" dedi.

Hafta içi yapılan toplantıda Kulüpler Birliği'nin hakemler hakkında aldığı kararı da değerlendiren Otyakmaz, "Toplantıya maalesef ben katılamadım. 14 kulüp vardı. Toplantıda, hakemler hakkında konuşmayalım ve baskıyı üzerlerinden kaldıralım, adaletli yönetmeye gayret etsinler düşüncesi oluşmuş. Ama diğer 6 takımla irtibat kurulamadığı için 14 takım adına bir açıklama yapılmış. Tabi ki Kulüpler Birliği'nin açıklaması bizi de bağlar. Elimizden geldiği kadar buna riayet etmemiz gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.