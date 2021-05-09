Sivasspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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Sivasspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

DG Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 40. hafta maçında dün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan ve rakibiyle golsüz berabere kalan Sivasspor, ara vermeden salı günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Başakşehir maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın sabah İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor, Süper Lig'in 41. haftasında salı günü saat saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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