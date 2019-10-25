Sivasspor, Antalyaspor'u konuk edecek
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon sahasında oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan, birinde berabere kalan kırmızı-beyazlılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Sezona evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü haftada konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı, 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.
İç sahadaki 4 maçlık periyotta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.
Sivasspor, sahasında son olarak geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.
Sivasspor'da eksikler
Demir Grup Sivasspor'da Serhiy Rybalka'nın sakatlığı bulunurken, Isaac Cofie de kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda Emre Kılınç, Aaron Appindangoye ve Uğur Çiftçi sarı kart sınırında bulunuyor.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 15.00'te başlayacak Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Alper Ulusoy yönetecek.