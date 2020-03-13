Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
13.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:38
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.
Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sürdü.
Antrenmana sakatlığı süren Ziya Erdal, Ali Şaşal Vural, Petar Skuletic ve Samba Camara katılmadı.
Kaynak: AA