SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladıSİVAS, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında 7 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

SİVAS, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında 7 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan takım, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı