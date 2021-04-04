SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladıSİVAS, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında 7 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi
Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız

Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

SİVAS, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında 7 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan takım, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Burak Deniz Demet Özdemir Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Caner Erkin İsmail Kartal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPOR Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 15:11:21. #1.15#
title