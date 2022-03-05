Sivasspor, Antalyaspor maçına 2 eksikle çıkacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor, Antalyaspor maçına 2 eksikle çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor, Antalyaspor maçına 2 eksikle çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 2 eksik futbolcu bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 2 eksik futbolcu bulunuyor.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ile Fayçal Fajr, kırmızı-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title