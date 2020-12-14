Sivasspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?
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Sivasspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

14.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:08
Sivasspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Sivasspor ile Antalyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Yeni 4 Eylül Stadı, Sivas'da oynanacak. Sivasspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Sivas'ta oynanacak ve koronanavirüs kısıtlamaları kapsamında oynanacak Sivasspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Antalyaspor Maçı 14 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Sivasspor-Antalyaspor Maçı 19:00'de başlayacak.

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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