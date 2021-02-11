Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Sivasspor - Antalyaspor hangi kanalda? Sivasspor - Antalyaspor maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
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Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Sivasspor - Antalyaspor hangi kanalda? Sivasspor - Antalyaspor maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

11.02.2021 07:22 | Son Güncelleme: 11.02.2021 07:32
Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Sivasspor - Antalyaspor hangi kanalda? Sivasspor - Antalyaspor maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sivasspor - Antalyaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Antalyaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Sivasspor - Antalyaspor maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Sivasspor - Antalyaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Çeyrek Final maçı 11 02 2021 Perşembe oynanacak. Maçın başlama saati 17:45

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Alanyaspor Aspor'dan canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI ŞİFREZİ CANLI İZLENECEK Mİ?

Galatasaray – Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Çeyrek Final maçı ASpor'dan şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

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