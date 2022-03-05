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Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA, Halife Yalçınkaya - Spor
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28. hafta maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28. hafta maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Top kapma, pas ve pres çalışmaları yapılan antrenman taktik ağırlıklı çalışmayla son buldu.

Sivasspor kafilesi, bugün özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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