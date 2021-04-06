Sivasspor, Antalya'ya ulaştı
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Sivasspor, Antalya'ya ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor, Antalya'ya ulaştı

Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Antalya'ya ulaştı.

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Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Antalya'ya ulaştı.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla Antalya'ya iniş yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Antalya Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele geçerek kampa girdi.

Antalyaspor ile Sivasspor Süper Lig'in 33. hafta maçında yarın saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

Yiğidolar'ın 21 kişilik kafilesinde yer alan sporcular şöyle:

"Ahmet Oğuz, Alaaddin Okumuş, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mamadou Samassa, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Samba Camara, Tyler Boyd, Uğur Çiftçi."

(Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan/İHA)

Sivasspor, Antalya'ya ulaştı
Sivasspor, Antalya'ya ulaştı
Sivasspor, Antalya'ya ulaştı
Sivasspor, Antalya'ya ulaştı
Sivasspor, Antalya'ya ulaştı
Sivasspor, Antalya'ya ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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