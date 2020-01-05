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Sivasspor, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in lideri Sivasspor, Antalya Belek'te devre arası çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

05.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:35
Sivasspor, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in lideri Sivasspor, 'te devre arası çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak kapatan Sivasspor devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor. Kamp yaptıkları otelin sahasında saat 11.00'de Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.Futbolcular daha sonra takım halinde kondisyon çalışması yaparken, antrenman dar alanda 5'e 2 top kapma istasyon çalışmasıyla sona erdi. Sivasspor hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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