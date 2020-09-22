Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
22.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:31

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra bir gün izin yapan Demir Grup Sivasspor, bu akşam kulüp tesislerinde yaptığı çalışmayla hafta sonu sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı. Kırmızı beyazlılar son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay İlker Kaleli Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar
Spor Babel Erol Bulut Jimmy Durmaz Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Hakim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 00:11:28. #1.14#
title